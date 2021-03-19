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Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время

19 марта 2021, 00:19

Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время и надо ли это делать в этом году: что рекомендует Рада и новые правила игры – выяснил Главред.

Отмена перевода часов в Украине когда переводят часы 2021
Отмена перевода часов в Украине: когда переводят часы 2021 / 1zoom.ru

3 марта Рада предварительно приняла законопроект, который предлагает отменить перевод часов на летнее время. А 18 марта Комитет по вопросам экономического развития официально порекомендовал Верховной Раде окончательно отменить перевод часов в Украине на летнее время.

Теперь народные депутаты должны во втором чтении окончательно принять законопроект №4201 об отмене перевода часов в Украине, сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.

В документ добавили определение "сезонного перехода времени".

"Закон вступит в силу со дня, что следует за днем его опубликования, и Кабинет министров в течение двух месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, а также в 2022 году проинформировать Верховную Раду о состоянии его выполнения", – отмечается в сообщении.

Но скорее всего закон об отмене перехода на летнее время в Украине начнет действовать не раньше 2022 года.

Перевод часов 2021 отменили или нет

На данный момент нет. Чтобы Украина не осуществляла переход на летнее время в 2021 году – законопроект должны успеть принять во втором чтении и опубликовать в "Голосе Украины" до последнего воскресенья марта, уточнила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития и представитель Слуги народа Роксолана Пидласа.

Только в этом случае переход на летнее время Украина в 2021 году не осуществит.

Принять документ планировали еще до конца этой недели (в частности, он значился в повестке дня Рады на 18 марта) – но на данный момент работа парламента заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе. Так что рассматривать законопроекты депутаты могут лишь на внеочередных заседаниях.

Очередное голосование за законопроект запланировано на 19 марта.

Отметим, что перевод часов в Европе 2021 не осуществляют лишь Россия, Белоруссия и Исландия.

Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время

Если документ так и не примут, перевод часов в Украине на летнее время 2021 традиционно состоится в последние выходные марта, то есть уже на следующей неделе – в ночь с 27 на 28-е число.

Ровно в 03:00 начинает действовать летнее время в Европе: стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Впрочем, электронные гаджеты, у которых есть подключение к интернету, сделают это сами. А вот механические часы и, например, часы на микроволновой печи действительно придется переводить вручную.

Снова на зимнее время стрелки часов переводят в последнее воскресенье октября – на один час назад.

Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила.

Переход на летнее время: Украина 2021 – польза и вред

Отмена перевода часов на летнее время отразится на ЖКХ-платежках украинцев, предупредил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По его подсчетам, в случае отмены перехода на летнее время, при нынешних ценах на свет население в целом вынуждено будет заплатить на 2 млрд больше за электроэнергию (напомним, что Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию еще с января 2021).

С другой стороны, врач рассказала, какую опасность несет перевод часов на летнее время.

В частности, перевод часов провоцирует:

  • нарушения сна,
  • головные боли,
  • эмоциональные расстройства,
  • боли в спине, суставах,
  • сосудистые кризы,
  • скачки артериального давления.

"Если мы меняем время засыпания, меняется время выделения гормона кортизола, а он отвечает за работу иммунной системы, артериального давления, сахара в крови и так далее, огромное количество функций. И мы одним переводом часов нарушаем все эти процессы", — рассказала врач-невролог Татьяна Майкова.

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