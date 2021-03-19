Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время

Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время и надо ли это делать в этом году: что рекомендует Рада и новые правила игры – выяснил Главред.
3 марта Рада предварительно приняла законопроект, который предлагает отменить перевод часов на летнее время. А 18 марта Комитет по вопросам экономического развития официально порекомендовал Верховной Раде окончательно отменить перевод часов в Украине на летнее время.
Теперь народные депутаты должны во втором чтении окончательно принять законопроект №4201 об отмене перевода часов в Украине, сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.
В документ добавили определение "сезонного перехода времени".
"Закон вступит в силу со дня, что следует за днем его опубликования, и Кабинет министров в течение двух месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, а также в 2022 году проинформировать Верховную Раду о состоянии его выполнения", – отмечается в сообщении.
Но скорее всего закон об отмене перехода на летнее время в Украине начнет действовать не раньше 2022 года.
Перевод часов 2021 отменили или нет
На данный момент нет. Чтобы Украина не осуществляла переход на летнее время в 2021 году – законопроект должны успеть принять во втором чтении и опубликовать в "Голосе Украины" до последнего воскресенья марта, уточнила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития и представитель Слуги народа Роксолана Пидласа.
Только в этом случае переход на летнее время Украина в 2021 году не осуществит.
Принять документ планировали еще до конца этой недели (в частности, он значился в повестке дня Рады на 18 марта) – но на данный момент работа парламента заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе. Так что рассматривать законопроекты депутаты могут лишь на внеочередных заседаниях.
Очередное голосование за законопроект запланировано на 19 марта.
Отметим, что перевод часов в Европе 2021 не осуществляют лишь Россия, Белоруссия и Исландия.
Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время
Если документ так и не примут, перевод часов в Украине на летнее время 2021 традиционно состоится в последние выходные марта, то есть уже на следующей неделе – в ночь с 27 на 28-е число.
Ровно в 03:00 начинает действовать летнее время в Европе: стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Впрочем, электронные гаджеты, у которых есть подключение к интернету, сделают это сами. А вот механические часы и, например, часы на микроволновой печи действительно придется переводить вручную.
Снова на зимнее время стрелки часов переводят в последнее воскресенье октября – на один час назад.
Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила.
Переход на летнее время: Украина 2021 – польза и вред
Отмена перевода часов на летнее время отразится на ЖКХ-платежках украинцев, предупредил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
По его подсчетам, в случае отмены перехода на летнее время, при нынешних ценах на свет население в целом вынуждено будет заплатить на 2 млрд больше за электроэнергию (напомним, что Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию еще с января 2021).
С другой стороны, врач рассказала, какую опасность несет перевод часов на летнее время.
В частности, перевод часов провоцирует:
- нарушения сна,
- головные боли,
- эмоциональные расстройства,
- боли в спине, суставах,
- сосудистые кризы,
- скачки артериального давления.
"Если мы меняем время засыпания, меняется время выделения гормона кортизола, а он отвечает за работу иммунной системы, артериального давления, сахара в крови и так далее, огромное количество функций. И мы одним переводом часов нарушаем все эти процессы", — рассказала врач-невролог Татьяна Майкова.