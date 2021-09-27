Питалась объедками, чтобы выжить: сын 9 дней измывался над 78-летней мамой в Днепре

В полицию обратилась сестра пенсионерки / УНИАН

В Днепре психически нездоровый мужчина запер собственную мать на 9 суток в доме. Освобождать женщину пришлось полицейским.

О том, что 78-летнюю местную жительницу против ее воли в частном доме удерживает сын, сообщила сестра пенсионерки, пишет "Днепр Оперативный".

По словам заявительницы, 47-летний мужчина является психически нездоровым. Также она сообщила, что заглянула в окно дома и увидела, как ее сестра лежит на кровати, а рядом с ней сидит сын и кричит на нее.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили, что вход в дом был забаррикадирован различными вещами, в том числе стульями и веревками. Из дома доносились крики о помощи пожилой женщины.

Читайте такжеБил по лицу и разбил нос: 11-летний школьник набросился с кулаками на родную бабушку в ДнепреРазобрав завалы и войдя в дом, правоохранители пообщались с женщиной и узнали, что сын держал ее взаперти в доме 9 суток. Чтобы не умереть с голоду, женщине пришлось питаться объедками и остатками еды в доме.

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Мужчина, который запер собственную мать в доме, при общении с правоохранителями вел себя неадекватно, поэтому на место была вызвана психиатрическая бригада.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области Ларису Папаевич приговорили к пожизненному заключению за убийство троих человек, в том числе малолетнего ребенка. В декабре 2015 года пятидесятилетняя злоумышленница распивала алкоголь со своей 28-летней знакомой у нее дома.

Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.