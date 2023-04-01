План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался Герасимов

На нескольких направлениях фронта на Донбассе российские силы добыли лишь незначительные успехи.

Британская разведка рассказала, как облажался Герасимов / Фото Википедия

Командующий российскими оккупационными войсками Валерий Герасимов проваливает захват всего Донбасса.

Министерство обороны Великобритании в Twitter отметило, что 11 января 2023 года российский начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине, но цель оккупировать Донбасс провалилась.

"После 80 дней становится все более очевидным, что этот план провалился", - говорится в сообщении.

видео дня

Также в Минобороны Британии отметили, что на нескольких направлениях фронта на Донбассе российские силы добыли лишь незначительные успехи ценой десятков тысяч жертв.

"После десяти лет на посту начальника генерального штаба, существует реальная возможность того, что Герасимов расширяет возможности того, насколько российское политическое руководство будет терпеть провалы", - заявляет разведка.

Наступление России на Украину

Американское агентство Bloomberg на днях опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Россия отказывается от своего "большого весеннего наступления" на Украину и сосредоточится на отражении контрнаступления ВСУ. Кроме того, Кремль собирается набрать 400 тысяч контрактников, чтобы попытаться перевести войну в затяжную фазу.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты России могут предпринять еще одну попытку наступления на Украину. Враг способен пойти в масштабную атаку на Угледар Донецкой области со стороны Волновахи, на Купянск Харьковской области, и наступать в районе Сватово и Кременной Луганщины со стороны Валуек Белгородской области.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, у России больше нет никаких козырей на поле боя – войска оккупантов переходят к стратегической обороне. Они еще могут атаковать на некоторых участках фронта даже в течение нескольких месяцев, однако для большого наступления ресурсы уже исчерпаны.

Вам может быть интересно: