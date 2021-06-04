Плавают авто, людям не пройти: появилось видео, что натворила погода в Мариуполе

Появилось видео, что натворила погода в Мариуполе / Архивное фото Reuters

Погода в Мариуполе Донецкой области стала причиной немалых проблемы для местных жителей.

В городе после обильного дождя затопило с десяток улиц. Многие ливневки просто не справились с нагрузкой.

По затопленным улицам плавали автомобили, рассказали в ТСН.Ранок.

Местами люди просто не могли пройти, а местами – пробирались с трудом. Полиции пришлось регулировать проход пешеходов, объясняя им, куда нельзя идти и как обойти затопленные участки.

4 июня дождь в Мариуполе наконец прекратился, и уровень воды потихоньку начал опускаться: вода уходит в море.

Погода в Украине: новости

Ранее Украину затопил мощный ливень. В центре Днепра после дождя мужчина передвигался по улицам города на байдарке.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит 27-32 градуса.

В свою очередь Виталий Постригань рассказал о чередование волн тепла и холода в июне 2021 на фоне периодических дождей. Он предупредил украинцев о новом ударе холода и назвал сроки.