По центру Тернополя ночью разгуливали буйволы: как они там оказались

С тернопольского зооуголка сбежали животные / Скриншот

В Тернополе улицам города разгуливали буйволы. Как выяснилось, животные сбежали из зооуголка в местном парке. Те успели порядочно напугать людей и создать несколько аварийных ситуаций.

Как сообщил заместитель директора по развитию инфраструктуры парков Тернополя Николай Ткач, животным удалось самостоятельно выбраться из заграждения, открыв замок и разломав ограду, пишет местный ресурс "ТМЦ.ІНФО".

Днем животные гуляли по аллеям парка "Топильче", а вечером вышли на набережную и ходили по проезжей части. Заместитель директора по развитию инфраструктуры парков Тернополя уверяет, что животных вернули через 40 минут после того, как они вышли из зооуголка.

"Никакого вреда ни себе, ни жителям, ни имуществу города буйволы не причинили. Их оперативно вернули на их территорию. Сейчас чинят последнюю секцию ограждения", – сказал Николай Ткач.

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