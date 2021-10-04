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По центру Тернополя ночью разгуливали буйволы: как они там оказались

4 октября 2021, 13:14

Днем животные гуляли по аллеям парка, а вечером вышли на набережную и ходили по проезжей части.

С тернопольского зооуголка сбежали животные / Скриншот

В Тернополе улицам города разгуливали буйволы. Как выяснилось, животные сбежали из зооуголка в местном парке. Те успели порядочно напугать людей и создать несколько аварийных ситуаций.

Как сообщил заместитель директора по развитию инфраструктуры парков Тернополя Николай Ткач, животным удалось самостоятельно выбраться из заграждения, открыв замок и разломав ограду, пишет местный ресурс "ТМЦ.ІНФО".

Днем животные гуляли по аллеям парка "Топильче", а вечером вышли на набережную и ходили по проезжей части. Заместитель директора по развитию инфраструктуры парков Тернополя уверяет, что животных вернули через 40 минут после того, как они вышли из зооуголка.

"Никакого вреда ни себе, ни жителям, ни имуществу города буйволы не причинили. Их оперативно вернули на их территорию. Сейчас чинят последнюю секцию ограждения", – сказал Николай Ткач.

Ранее на видео попало эпическое ДТП в Киеве. В столице на Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.

Также вирусным стало видео из Нидерландов, где козёл и петух спасли курицу от ястреба, который напал на курочку и пытался забрать ее с собой. В итоге хозяйские животные одержали победу и разошлись по своим углам, а хищник улетел.

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зоопарк новости Украины новости Тернополя
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