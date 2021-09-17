Братство двора: на ферме в Нидерландах козёл и петух спасли курицу от ястреба и стали звездами Сети

Козел и петух спасли курицу от ястреба / Скриншот

На ферме в нидерландской провинции Гелдерланд произошел необычный инцидент, в который никто наверняка бы не поверил, если бы его не сняли на видео. Хищный ястреб напал на курицу, но помощь пришла, откуда не ждали.

На записи видно, как к домашней птице, мирно разгуливающую по двору, подлетел ястреб – хищник напал на курочку и пытался забрать ее с собой. Но в этот момент на помощь птице бросается петух. Через долю секунды на место битвы прискакал и дворовой козел.

В итоге мужественные животные с фермы таки одержали победу и отвоевали свою курочку, а хищник улетел. В результате произошедшего курица получила незначительные травмы. По словам 59-летнего хозяина фермы Джаапа Битса, другие животные фермы сплотились вокруг нее, чтобы дать ей полностью восстановиться.

Ранее на видео попало эпическое ДТП в Киеве. На Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.

Также вирусным стало видео, на котором одессит спас птичку от жары. Неравнодушный местный житель поливал пернатого водой и обдувал, пытаясь привести его в чувство.