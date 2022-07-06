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По улицам "плавают" машины, переходы под водой: мощный ливень парализовал Киев

6 июля 2022, 20:35

Сильный ливень подтопил столицу. Водителей призвали не парковать авто возле ливневых стоков.

ливень
Киев затопило, машины "плавали" по улицам / УНИАН

В столице в среду, 6 июля, очень мощный ливень подтопил много улиц - машины бувально "плавали" по дорогам. Коммунальщики не успевают вовремя справляться с огромным количеством воды на улицах. В Сети жители Киева показали последствия непогоды.

По информации Киевавтодора, на улицах города гидрослужбы накануне ливня выполнили дополнительную очистку заниженных мест, где ожидались подтопления.

Водителей призвали не мешать работе коммунальщиков, а также не парковать автомобили возле ливневой канализации.

Известно, что подтопило Оболонь - так, на улице Приорской уровень "ватерлинии" поднялся на столько, что машинам приходилось рассекать волны на проезжей части.

Киев затопило / t.me/kievreal1

Вместе с дождем кое-где выпал и град. Из-за интенсивных осадков подземные переходы залило водой.

Новости Киева онлайн:

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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