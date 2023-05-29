Победа Украине в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - Дикий

Чем дальше от линии фронта, тем незаметнее становится война. Именно у этой части людей возникает убеждение, что победа "что-то уже задерживается".

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Евгений Дикий призвал украинцев помогать ВСУ как в начале войны / Коллаж: Главред, фото: фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Победа Украины в войне гарантирована. Для того, чтобы ее получить, нужно долго и упорно работать не только на фронте, но и в тылу. При этом уже сейчас в украинском обществе есть часть людей, для которых война стала чем-то очень далеким. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года вся Украина информационно жила в одном поле, люди разделяли одни и те же эмоции, все жили этой войной – и те, кто держали в руках оружие, и те, кто им подавал патроны и бутерброды, и даже те, кто бежал за границу и ничего там не делал.

"То, что мы поверили в свою способность одержать победу, очень круто. В начале войны это было критически необходимо, нужно было разрушить миф о непобедимости РФ. Но от того, что мы поверили в возможность нашей победы, мы плавно перешли в убеждение в неизбежности этой победы. А это совсем разные вещи", - объяснил Дикий.

Сейчас благодаря тому, что наши защитники очень классно делают свою работу и воюют, фронт будто отдалился, а страна разделилась на тех, кто напрямую связан с войной, и тех, кто, несмотря на прилеты, живет спокойной тыловой жизнью.

"И чем дальше от линии фронта, тем незаметнее становится война. Именно у этой части людей, которые отгораживаются от войны, почему-то возникает убеждение, что, во-первых, победа точно будет, и, во-вторых, что что-то она уже задерживается (…) Это начинает напоминать футбольных болельщиков, которые сидят с бутылочкой пива и скандируют: "Надо гол! Надо гол!". Если "надо", то пойди и забей", - отметил Дикий.

Военный эксперт добавил, что никто не гарантировал нашу победу.

"И чем больше мы надеемся, что эту победу кто-то одержит без нас, что нам кто-то ее принесет, тем длиннее к ней путь. Из всех наших слоганов этой войны мне очень не нравится, пожалуй, самый распространенный – "Верю в ВСУ". Это переходит в какое-то религиозное убеждение: где-то существует какая-то абстрактная святая всемогущая сила – ВСУ, и я в нее верю, даже доначу свои честные пять гривен, а она дальше каким-то магическим путем мне принесет победушку. Нет, так это не работает", - сказал бывший командир взвода батальона "Айдар".

Дикий напомнил, что воины ВСУ - это такие же люди, как и мы с вами.

Профессиональных военных, которые до этой войны изучали военное дело, среди них единицы, а абсолютное большинство – это обычные гражданские люди, которых война вырвала из нормальной жизни.

"Надо не верить, а помогать, помогать, помогать... Как это было в начале войны. Следует помнить, что там нашим защитникам легче не стало. Обеспечение стало лучше, чем в начале войны, но все равно оно далеко не такое, как надо. Надо и до сих пор донатить хотя бы по пять гривен, надо сдавать кровь для раненых, потому что их уже много, а во время наступления будет еще больше. Война – большая, и у каждого из нас уже есть родственники, друзья, знакомые или хотя бы знакомые знакомых, которые сейчас готовятся к наступлению или держат фронт, поэтому можно просто поинтересоваться напрямую, чего им не хватает – конкретно этому человеку, конкретно его подразделению, и конкретно на это задонатить или найти, купить и прислать. Тогда и время в ожидании победы совершенно по-другому пройдет, оно гораздо быстрее пронесется", - сказал Дикий.

Он добавил, что нужно настраиваться именно на длительную и тяжелую работу, которую должны выполнить сотни тысяч людей.

"Воины выполняют ее там, на фронте, а нам нужно настроиться выполнять ее здесь, в тылу, и так долго, как это будет надо. Когда мы будем к этому готовы, в определенный момент мы будем так же удивлены, как в свое время победой под Киевом", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Евгением Диким на Главреде:

Когда закончится война в Украине

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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