Почти половина украинцев стыдятся уклонистов: результаты опроса

Некоторые украинцы (около 43%) признались, что стыдятся за соотечественников, которые во время полномасштабной войны уклоняются от мобилизации.

https://glavred.info/ukraine/pochti-polovina-ukraincev-stydyatsya-uklonistov-rezultaty-oprosa-10554536.html Ссылка скопирована

Некоторые украинцы (около 43%), признают, что испытывают к уклонистам чувство стыда / коллаж Главред, ГПСУ и УНИАН

Часть украинцев призналась, что стыдятся за соотечественников, которые во время полномасштабной войны уклоняются от мобилизации в ряды ВСУ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН совместно с Ассоциацией политических психологов Украины.

Социологи отметили, что общественное отношение к мобилизации в настоящее время крайне противоречиво. С одной стороны, более половины респондентов (53,9%) согласны с утверждением "уклонистов от мобилизации можно понять – никто не хочет умирать". Не согласны с этим только 17,2% и еще около 29% не имеют четкого ответа. Наибольшую лояльность в этом вопросе готовы проявить жители южных областей, среди которых более 70% считают, что желающих уклонится от мобилизации можно понять.

В то же время специалисты зафиксировали, что около 43% респондентов "чувствуют стыд за мужчин, которые скрываются от мобилизации". Среди жителей южных регионов таких респондентов около половины.

видео дня

"Противоречивое отношение к мобилизации, которое может проявляться и на уровне общественного сознания, и в сознании отдельных граждан, является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер для эффективного обеспечения мобилизации", – говорят социологи.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Опросы в Украине и России

В России все больше хотят переговоров с Украиной и ждут бедности, сообщали осенью социологи Russian Field. При этом согласно опросу около 39% россиян поддерживают продолжение войны против Украины.

Большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров" – такие результаты ноябрьского опроса в России от Левада-Центра. Поддержка войны – 74%. Продолжение оккупационных действий россиян поддержали 36% респондентов.

Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада, говорится в опросе КМИС, которое социологи провели в ноябре-декабре. В частности, 58% украинцев считают, что нужно и дальше бороться с российской агрессией, даже если западная помощь существенно сократится.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред