Под присмотром Кремля: в Украине камеры годами передавали информацию ФСБ

В Украине годами работало видеонаблюдение, данные которого могли передавать на российские серверы с помощью программного обеспечения TRASSIR/DSSL. Об этом сообщили в программе Схемы.
Согласно эксперименту, который провели эксперты, удалось узнать, что все данные с видеокамер всегда в первую очередь попадают на серверы РФ, которые принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ.
Расследование о видеонаблюдении
Расследование показало, что запрет на эти камеры в Украине поступил только 27 февраля 2022 года. Все время до этого подобную технику закупало множество известных компаний и учреждений, в том числе и государственных, а именно - Новая почта, Администрация морских портов и даже ЧАЭС.
Серверы, на которые информацию передают камеры с этим программным обеспечением, являются клиентами той же компании, клиентами которой является и российская поисковая сеть Яндекс, социальная сеть ВК, Одноклассники, а также даже почта Mail.ru. Все эти компании, согласно словам журналистов, связаны с российскими ФСБ и МВД.
Следует отметить, что с 2016 года в Украину завезли более 10 000 камер с этим софтом и множество компаний отказались от него только в 2023 году, в том числе и Чернобыльская АЭС. А вот в горсовете Полтавы камеры на программном обеспечении, передающем данные в Россию работают до сих пор. Однако в учреждении уже ищут средства на замену системы видеонаблюдения.
Напомним, россияне построили на границе с Крымом тайную вертолетную базу, пункты вооружения и заправки для нее. Площадки были построены в октябре 2022 года, когда украинские войска продвинулись в направлении Херсона. Об этом сообщил OSINT-аналитик, офицер запаса Tatarigami_UA в микроблоге X.
Также, стало известно, что в Украине на реке Днепр есть секретная база с флотом морских дронов. Взрывчатки в них хватит на весь черноморский флот оккупантов. Об этом рассказали в The Times.
Помимо прочего, в Минобороны сообщили о том, что количество людей, которые откликнулись на военные вакансии, возросло до 6,5 тысяч человек. В то время как с июля 2022 года до начала рекрутинговой компании таких было всего 45 тысяч.
Также вам может быть интересно:
- Отказ США от помощи Украине станет "рождественским подарком" Путину и Си Цзиньпину - Кэмерон
- Осталось несколько недель: в США сделали важное заявление о помощи Украине
- В Болгарии "проталкивают" передачу Украине ракет и учения ВСУ на F-16