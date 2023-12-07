Россияне построили тайную вертолетную базу на Арабатской стрелке - OSINT-аналитик

Оккупанты построили тайные вертолетные базы на границе с Крымом, возле села Стрелковое Генического района.

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На Арабатской стрелке обнаружили большую авиабазу оккупантов / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Tatarigami_UA, vitalykuzmin.net

Россияне построили на границе с Крымом тайную вертолетную базу, пункты вооружения и заправки для нее. Площадки были построены в октябре 2022 года, когда украинские войска продвинулись в направлении Херсона. Об этом сообщил OSINT-аналитик, офицер запаса Tatarigami_UA в микроблоге X.

По данным OSINT-аналитика, в ноябре 2022 года, когда украинские войска приблизились к Херсону, российские силы были вынуждены вывести свою технику на Арабатскую стрелку, в село Стрелковое Генического района.

"Этот пример на самом деле еще раз подчеркивает тот факт, как враг может адаптироваться под современные угрозы, как это было, например, с теми же ракетами GMLRS, когда после успешной кампании ВСУ еще в 2022 году по уничтожению целей на расстоянии в 80 км оккупанты были вынуждены оттянуть ряд своих различных объектов", – сказали специалисты Defense Express. видео дня

Вертолетная база России / Фото: twitter.com/Tatarigami_UA

Спутниковые снимки, демонстрирующие площадки, показывают около двадцати мест для вертолетов, где размещены различные типы вертолетов. Среди них Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Эти площадки появились на территории пляжного курорта "Волна".

Авиабаза возле админграницы с оккупированным Крымом / Фото: twitter.com/Tatarigami_UA

При этом, в 2021 году на том же месте площадок не существовало, что свидетельствует о скором создании временной вертолетной базы. Очевидно, оккупанты решили перебазировать вертолеты с аэродрома "Чаплинка" в более безопасное место подальше от фронта, а именно на Арабатскую стрелку. Здесь расположены отели и курорты, которые, вероятно, использовались для размещения пилотов.

Война в Украине

Напомним, депутат Госдумы Михаил Шеремет сказал, что Россия намерена аннексировать Азовское море. Кремль планирует утвердить законопроект о признании Азовского моря внутрироссийским водоемом до конца 2023 года.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил успехи сил обороны Украины, сообщив, что они оттеснили флот России в Черном море. Таким образом ВСУ открыли маршруты для экспорта зерна и освободили 50% захваченных россиянами территорий. Он отметил победу украинцев как демократической нации.

Как сообщал Главред, страна-агрессорка не только расширяет использование дронов во всех сферах - от воздушных до наземных, но и активно работает над усовершенствованием качества и возможностей этих технологий. Руководитель Центра поддержки аэроразведки в США, подчеркнула, что Россия приближается к технологическому перелому, применяя автоматизированные системы наведения и усовершенствованные военные дроны.

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