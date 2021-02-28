Под Ровно пьяный водитель влетел в пансионат, есть жертвы

В Ровно произошло ДТП / УНИАН

В Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека, пишет пресс-служба полиции.

Авария произошла вчера, 27 февраля, около 21:20 в селе Жобрин Ровенского района. 33-летний водитель автомобиля Audi A6, двигаясь по улице Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и въехал в бетонную арку заведения.

"В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров - 35-летние жители. Несмотря на оказанную медиками экстренную помощь, они погибли на месте. 33-летний водитель, который в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствованием находился в нетрезвом состоянии. У него также отобрали образцы крови для определения опьянения", - сообщили в полиции.

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Водителя автомобиля задержали. Он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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