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"Поддержка США – это вопрос выживания": Яременко оценил важность резолюции о победе Украины

Анна Ярославская
1 мая 2023, 11:04 обновлено 1 мая, 11:10
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Даже если не удастся очень быстро достичь цели, США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Богдан Яременко
Богдан Яременко оценил важность резолюции о победе Украины нижней Палаты представителей США / Фото: УНИАН, ОП

Двухпартийный проект резолюции нижней палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины" является свидетельством долгосрочной поддержки Вашингтоном Киева. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

"Соединенные Штаты Америки нам помогают, и без них мы бы не были такими успешными, как есть, и точно, мне кажется, не были бы успешными вообще. То есть это - жизненно важная для нас помощь. Соответственно, ее сохранение ввиду того, что война приобретает затяжной характер, а также политической поддержки, финансовой и военной – это вопрос выживания Украины. Поэтому надо внимательно относиться ко всему, что касается дискуссий в США по Украине", - сказал Яременко.

По его словам, предвыборная кампания в США уже началась. И в рамках этой кампании украинский вопрос является одним из тех, которые будут использоваться оппозицией США для критики и предложения чего-то другого.

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"И вот здесь, мне кажется, самая большая важность резолюции, этой или подобных инициатив законодателей в США как раз и заключается в том, что это – очень четкий сигнал о том, что существует большое количество парламентариев-конгрессменов (а здесь, я думаю, речь идет о большинстве), которые разделяют текущий курс Соединенных Штатов в поддержку Украины. И продолжают делать все от них зависящее, используют инструменты парламентаризма для обеспечения продолжения этой поддержки. Это для нас самое важное", - объяснил нардеп.

Яременко добавил, что функция Конгресса - не столько декларировать какие-то вещи, сколько выделять средства.

"Декларирование определенных ценностей, внешнеполитических направлений, в том числе конкретно в поддержку Украины со стороны Конгресса – это гарантия того, что он имеет политическую волю и в дальнейшем голосовать за федеральный бюджет США, который предусматривает выделение существенных средств на помощь Украине. А дальше это уже technicalities, то есть какие-то технические детали, которые тоже важны, то есть то, как именно нас будут поддерживать, но менее важны по сравнению с тем, что несмотря на затяжной характер войны, нам и в дальнейшем гарантирована поддержка США. А это не только американские средства, финансовые и военные инструменты, потому что позиция США обусловливает позицию очень большого количества государств в мире. Прежде всего партнеров США по НАТО", - сказал нардеп.

Яременко добавил, что резолюцией США гарантируют Украине то, что "даже если не удастся очень быстро достичь цели, нас будут поддерживать столько, сколько потребуется".

"Для нас важна любая форма поддержки Соединенных Штатов, краткосрочная или долгосрочная, но это - самое долгосрочное обязательство. И поэтому оно для нас особенно ценно", - резюмировал он.

Смотрите видео о том, что нардеп и дипломат Богдан Яременко рассказал интервью Главреду о том, что на практике означает резолюция конгрессменов США относительно победы Украины:

Как сообщал Главред, в конце апреля в Вашингтоне на Капитолийском холме был торжественно представлен двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

В документе отмечается, что Палата представителей США:

  • подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ, – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;
  • считает, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.

Также в документе идет речь о выплате РФ репараций Украине; помощи мирового сообщества в восстановлении Украины; привлечении руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну.

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и США.

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