Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против Украины

Договориться со страной-агрессором уже не получится, подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк указал единственный вариант завершения войны РФ против Украины/ Офис президента Украины, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Уже нет вариантов договориться со страной-агрессором Россией, поэтому единственным вариантом завершения войны является победа Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он подчеркнул, что нельзя договориться со страной, которая напала на украинцев без причины, массово убивает гражданских и совершает преступления против человечности.

"Не надо продолжать делать вид, что кто-то чего-то до сих пор не понимает... РФ без всякой причины напала на Украину. РФ ведет полноценную войну всеми видами оружия. РФ массово убивает гражданских и "зачищает" территорию. РФ совершает преступления против человечности. Нет способа договориться. Войну надо выиграть", – написал Подоляк.

Раньше Подоляк назвал следующую цель России в Украине. Россияне во время новой возможной атаки могут ударить по магистральной распределительной сети Украины, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные "острова", говорит он.

Напомним, израильский политтехнолог Михаил Шейтельман отмечает, что российский диктатор Владимир Путин к полномасштабной войны против Украины контролировал РФ примерно на 80%, а сейчас он контролирует страну-агрессора лишь на около 20%.

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