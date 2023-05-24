Погиб под Бахмутом: оккупанты убили известного украинского боксера

Российские оккупанты убили украинского боксера Александра Онищенко. Он погиб в бою с оккупантами под Бахмутом. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
30-летний Александр входил в состав сборной Украины по боксу и представлял федерацию бокса в Сумской области. Онищенко тренировался под руководством Дмитрий Дуброва.
Он был мастером спорта Украины по боксу, чемпионом Украины среди юношей и юниоров. Кроме того он стал победителем "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова" и "Кубка Карпат".
Когда именно и как погиб Александр пока неизвестно. Прощание с ним состоится в среду, 24 мая.
Как сообщал Главред, 21 мая в Одесской области простились с боевым медиком десантно-штурмовой роты ВСУ, младшим сержантом Романом Воробьевым. Он погиб в результате полученного на фронте ранения. Роману было всего 30 лет. Жители Килийской громады провожали защитника Украины живым коридором.
Ранее в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского. Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.
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