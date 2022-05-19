УЗ жалуется на сотни гниющих оккупантов - Россия не хочет их забирать

Украина призывает РФ забрать тела своих погибших / скриншот

В Украине уже три месяца лежат сотни тел погибших на войне российских оккупантов, которые пытались воплотить в жизнь безумные идеи Путина. Их боевые товарищи бросили тела на поле боя. Российская сторона даже не пытается вернуть их родным. Об этом сообщает "Укрзализныця".

В рефрижераторных вагонах лежат сотни тел погибших. Компания призывает Россию забрать тела своих бойцов.

"Укрзализныця в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам. Обращаемся к русским: Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что у многих погибших нет документов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 28 500 российских оккупантов. Только за последние сутки "грузом 200" стали две сотни рашистов.

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Напомним, РФ пытается скрыть реальное количество погибших на войне в Украине и вносят данные в списки якобы "без вести пропавших". Однако российские военные рассказывают о том, что куча тел лежит на импровизированных свалках. Некоторые даже платят охранникам деньги, чтобы отыскать на таких свалках своих родных.

В столице Республики Бурятия Центральный спорткомплекс превратился в зал ритуальных услуг. В этом помещении проходят похороны погибших в Украине российско-бурятских оккупантов. Местные жители говорят, что в зале стоит едкий трупный запах.

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