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Грузят трупы в авто, которыми привозят гуманитарку: оккупанты вывозят из Мариуполя тела убитых людей

2 мая 2022, 15:26

Захватчики достают тела погибших украинцев из-под завалов домов, которые были разрушены в результате обстрелов российскими военными.

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Оккупанты вывозят из Мариуполя тела убитых людей грузовикам из-под гуманитарки/ Мариупольский горсовет

Российские оккупанты вывозят из Мариуполя тела убитых ими украинцев грузовиками, которыми привозят гуманитарную помощь.

На это обратили внимание в Мариупольском городском совете. Отмечается, что захватчики достают мертвых людей из-под завалов домов, которые были разрушены в результате обстрелов российских военных.

"Сначала привозят гуманитарку, а потом на этих же грузовиках вывозят трупы. Так выглядит оптимизация логистики по-русски. Как рассказывают мариупольцы, которые еще находятся в городе, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а потом этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", – говорится в сообщении.

В горсовете также обнародовали фото, на которых видны грузовики с "подобием гумпомощи", которые после раздачи этой помощи едут забирать тела погибших.

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Россияне вывозят из Мариуполя тела убитых людей – для этого используют грузовики из-под гуманитарной помощи/ Мариупольский горсовет

Эвакуация гражданских из Азовстали

Напомним, в воскресенье, 1 мая, с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.

В понедельник, 2 мая, эвакуация продолжается. Она должна была начаться в 07:00, однако стартовала с задержкой.

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