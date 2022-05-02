Грузят трупы в авто, которыми привозят гуманитарку: оккупанты вывозят из Мариуполя тела убитых людей

Захватчики достают тела погибших украинцев из-под завалов домов, которые были разрушены в результате обстрелов российскими военными.
Российские оккупанты вывозят из Мариуполя тела убитых ими украинцев грузовиками, которыми привозят гуманитарную помощь.
На это обратили внимание в Мариупольском городском совете. Отмечается, что захватчики достают мертвых людей из-под завалов домов, которые были разрушены в результате обстрелов российских военных.
"Сначала привозят гуманитарку, а потом на этих же грузовиках вывозят трупы. Так выглядит оптимизация логистики по-русски. Как рассказывают мариупольцы, которые еще находятся в городе, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а потом этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", – говорится в сообщении.
В горсовете также обнародовали фото, на которых видны грузовики с "подобием гумпомощи", которые после раздачи этой помощи едут забирать тела погибших.
Эвакуация гражданских из Азовстали
Напомним, в воскресенье, 1 мая, с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.
В понедельник, 2 мая, эвакуация продолжается. Она должна была начаться в 07:00, однако стартовала с задержкой.
Читайте также:
- РФ убивает пленных в Мариуполе: матери солдата НГУ прислали жуткое фото
- В Мариуполе танки РФ в упор расстреливают дома с жителями, прячущимися в подвалах
- Зеленский раскрыл детали нового этапа эвакуации из Мариуполя и назвал сроки