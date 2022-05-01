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Зеленский раскрыл детали нового этапа эвакуации из Мариуполя и назвал сроки

1 мая 2022, 22:17

Эвакуацию людей с Азовстали удалось организовать после многонедельных переговоров, подчеркнул президент.

Эвакуация людей с комбината Азовтсаль / Скриншот

Из районов боевых действий с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину благодаря организации гуманитарных коридоров в результате переговоров с российской стороной удалось эвакуировать более 350 тысяч людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Организация гуманитарных коридоров – один из элементов переговорного процесса, который продолжается. Он очень сложный. Тем не менее, как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч людей из районов боевых действий", - сообщил Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что эвакуацию людей с Азовстали удалось организовать после многонедельных переговоров с российской стороной.

"Не было ни единого дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно важный коридор. Сперва было 2 дня прекращения огня на этой территории", - сказал президент.

По словам главы государства, первые эвакуированные прибудут завтра в Запорожье, где их встретит команда Офиса президента.

"Надеюсь, что завтра будут соблюдены все условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в 8 утра", - отметил он.

Зеленский также поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке спасения людей и в обеспечении гуманитарного коридора.

"Будем и дальше делать все, чтобы эвакуировать наших людей с Азовстали и Мариуполя в целом", - резюмировал президент.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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новости Мариуполя Владимир Зеленский Азовсталь
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