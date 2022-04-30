В Мариуполе танки РФ в упор расстреливают дома с прячущимися в подвалах жителями

Танк РФ расстреливает жилой дом в Мариуполе / Скриншот

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области танки РФ расстреливают жилые дома жители которых прячутся в подвалах.

Соответствующее видео опубликовано в Сети. На кадрах запечатлено, как танк РФ подъехал к жилому дому и начать расстреливать его в упор.

На этом видео - наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода Азовсталь, боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города, говорится в подписи к видео.

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Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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