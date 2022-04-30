РФ убивает пленных в Мариуполе: матери солдата НГУ прислали жуткое фото

Дан Звонек (второй слева) / Скриншот

Стало известно о казни российскими оккупантами военнослужащего Национальной гвардии Украины Дана Звонека из числа защитников Мариуполя, который попал в плен к захватчикам.

Как рассказал заместитель командующего подразделением НГУ Азов Святослав Паламарь, 19 или 20 апреля пятеро украинских бойцов сдались боевикам "ДНР", поверив призыву в разбросанных листовках - что им сохранят жизнь.

Сообщение об этом прошло по всем пророссийским пабликам. При этом были опубликованы фото пленных.

29 апреля мама одного из них получила фотографию ее мертвого сына. На ней - обнаженный по пояс мужчина, похожий на сдавшегося украинского бойца (второй слева на ролике), с характерной татуировкой на левой части груди.

Что касается судьбы остальных четырех плененных, она неизвестна, добавил Паламарь.

Что известно об убитом РФ пленном защитнике Мариуполя

Как уточняет Украинская правда, мать пленного в Мариуполе военного по имени Дан 30 апреля утром получила фото своего мертвого сына.

Женщина рассказала, что Дан оказался в окружении россиян 19-20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.

Добавим, что убийство военнопленных – это нарушение Женевской конвенции и военное преступление.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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