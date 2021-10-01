Покушение на Шефира: полиция сообщила подробности расследования

Новые подробности покушения на Шефира / УНИАН

После недавнего покушения на первого помощника президента Сергея Шефира полицейские прочесали 430 гектаров леса в Киевской области, но оружие найти им так и не удалось, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - сказал он, передает прес-служба МВД в пятницу, 1 октября.

Покушение на Сергея Шефира

Авто помощника Владимира Зеленского обстреляли на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. В итоге был ранен водитель авто, а сам Шефир не пострадал.

Ранее мы сообщали, что при покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира киллер стрелял по водителю, чтобы машина потеряла управление и остановилась. Как говорит советник главы МВД Антона Геращенко, после этого он бы застрелил всех, кто находился в автомобиле