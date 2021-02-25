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Полиция закрыла дело и отменила блокировку сотен сайтов в Украине

25 февраля 2021, 18:09

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прямо назвал решение Голосеевского райсуда о блокировке сайтов "необоснованным и своевольным".

Полиция
Полиция / УНИАН

Блокировка 426 сайтов отменяется, поскольку полиция закрыла уголовное дело, по которому Голосеевский райсуд Киева принял данное решение. Об изменениях в ситуации заявила в комментарии порталу Украинская правда спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно – об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями служебных лиц Голосеевского управления полиции во время расследования этого производства", – заявила оно.

По словам Максимец, полиция отозвала письмо с решением Голосеевского суда о блокировке доступа к Livejournal, российскому РБК и сотням других сайтов.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, истец по делу о блокировке ‒ гражданин Украины Александр Пан, "которому очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами".

По словам чиновника, Пан 17 декабря прошлого года обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия. Полиция по статье 214 УПК зарегистрировала его заявление.

"Затем господин Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Автоматическая система распределения дел распределила дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк. Судья Плахотнюк 4 февраля 2021 года вынесла решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали указанные выше материалы, такими, которые унижают честь и достоинство Пана, то есть – "орудием преступления", и наложила на них арест", – сообщил Геращенко.

Как говорит замминистра внутренних дел, всем лицам, кто пострадал, по его формулировке "от вынесения необоснованного и своевольного решения" нужно обращаться с жалобой в Высший совет правосудия на судью Плахотнюк.

"С Александром Паном разговор будет проведен отдельно", ‒ подытожил Геращенко.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Голосеевский райсуд Киева вынес решение о блокировке доступа к 426 сайтам, среди которых ряд российских и украинских средств массовой информации, а также легендарная блог-платформа LiveJournal.
  • В частности, суд арестовал имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у интернет-пользователей при использовании всех данных сайтов. Кроме российского РБК и LiveJournal, в список заблокированных попали порталы From-ua, Novostiua.org, Запад медиа и Infopressa.
  • Далее - были заблокированы финансовый супермаркет Banki, издание Аргументы недели, сервис статистики телеграмм-каналов Tgstat, крупный IT-сервис GitHub (gist.github.com), а также сайт Compromat.ru.
прокуратура Антон Геращенко Надежда Максимец новости Украины
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