Полиция закрыла дело и отменила блокировку сотен сайтов в Украине

Полиция / УНИАН

Блокировка 426 сайтов отменяется, поскольку полиция закрыла уголовное дело, по которому Голосеевский райсуд Киева принял данное решение. Об изменениях в ситуации заявила в комментарии порталу Украинская правда спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно – об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями служебных лиц Голосеевского управления полиции во время расследования этого производства", – заявила оно.

По словам Максимец, полиция отозвала письмо с решением Голосеевского суда о блокировке доступа к Livejournal, российскому РБК и сотням других сайтов.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, истец по делу о блокировке ‒ гражданин Украины Александр Пан, "которому очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами".

По словам чиновника, Пан 17 декабря прошлого года обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия. Полиция по статье 214 УПК зарегистрировала его заявление.

"Затем господин Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Автоматическая система распределения дел распределила дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк. Судья Плахотнюк 4 февраля 2021 года вынесла решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали указанные выше материалы, такими, которые унижают честь и достоинство Пана, то есть – "орудием преступления", и наложила на них арест", – сообщил Геращенко.

Как говорит замминистра внутренних дел, всем лицам, кто пострадал, по его формулировке "от вынесения необоснованного и своевольного решения" нужно обращаться с жалобой в Высший совет правосудия на судью Плахотнюк.

"С Александром Паном разговор будет проведен отдельно", ‒ подытожил Геращенко.

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