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Политик рассказал, при каких обстоятельствах "взбешенный" Путин сможет ударить ядеркой

Юлия Куришко
29 июня 2023, 03:15
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Путин не кажется импульсивным человеком, считает Илья Пономарев.
Политик рассказал, при каких обстоятельствах 'взбешенный' Путин сможет ударить ядеркой
Применит ли Путин ядерное оружие? / коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com, скриншот: видео Telegram

На сайте Главред состоялся чат с координатором политического центра Легиона Свобода России, экс-депутатом Госдумы РФ, единственным, кто голосовал против аннексии Крыма. Политик также поделился своими соображениями относительно того, может ли Путин ударить ядерным оружием.

"Путин мне не кажется импульсивным человеком. Безусловно, он имеет крайне специфический взгляд на мир, сильно искаженный, по сравнению со взглядом нормального человека. Он делает ошибки. Например, когда принял решение о начале широкомасштабного вторжения - эта ошибка базировалась на неправильной разведывательной информации, которая была у Путина. Но если бы эта информация была правильной, его поведение было бы достаточно рациональным", - пояснил Пономарев.

Эксперт также подчеркнул, что не видит сейчас никаких причин, почему Путин мог бы применить ядерное оружие.

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"Вижу в этом только минусы от такого шага. Момент, когда появится вероятность психологического надлома, наступит тогда, когда войска будут стоять на подступах возле Москвы. До этого момента Путин будет уверять, что все нормально, ситуация под контролем, и будет искренне верить в это", - отметил политик.

Он также сравнил Путина с Гитлером и привел пример из истории.

"Если мы посмотрим на пример Гитлера, то увидим ровно то же самое: Гитлер, даже когда уже в Берлине шли сражения, говорил о вундерваффе и возможности перелома. Думаю, в данном случае будет то же самое. Чисто психологически он будет цепляться за последнюю соломинку. Ну, а когда наступит финальная фаза - а кого собственно бомбить, Воронеж?",- подытожил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев-российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

Больше интересных новостей:

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