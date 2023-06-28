Байден назвал Путина 'изгоем во всем мире' и намекнул на его проигрыш в войне

После военного бунта Пригожина с "вагнеровцами" Путин ослаб, считает Байден.

https://glavred.info/world/bayden-nazvav-putina-izgoyem-u-vsomu-sviti-ta-natyaknuv-na-yogo-progrash-u-viyni-10481608.html Ссылка скопирована

Байден назвал Путина "слабаком" / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео Telegram

Американский президент Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин "однозначно" ослабел после попытки мятежа "вагнеровцев".

Об этом Байден рассказал во время встречи с журналистами в среду, отвечая на вопросы журналистов, передает CNN.

"Он проигрывает войну в своей стране. Он стал изгоем во всем мире. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это Япония", - добавил Байден.

видео дня

На повторный вопрос, слабее ли Путин сегодня, если сравнить с прошлой неделей, Байден ответил: "Знаю, что это так".

Военный бунт"Вагнера"

Напомним, что в России Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".

Пригожин захватил военные объекты Ростова. Евгений Пригожин отдельно вышел в эфир в соцсетях и заявил, что все военные объекты Ростова-на-Дону контролирует ЧВК "Вагнера".

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев". Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявил, что Лукашенко якобы уговорил главаря "вагнеровцев" остановиться.

Больше политических новостей: