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Байден назвал Путина "изгоем во всем мире" и намекнул на его проигрыш в войне

Юлия Куришко
28 июня 2023, 20:49 обновлено 28 июня, 20:51
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После военного бунта Пригожина с "вагнеровцами" Путин ослаб, считает Байден.
Байден назвал Путина 'изгоем во всем мире' и намекнул на его проигрыш в войне
Байден назвал Путина "слабаком" / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео Telegram

Американский президент Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин "однозначно" ослабел после попытки мятежа "вагнеровцев".

Об этом Байден рассказал во время встречи с журналистами в среду, отвечая на вопросы журналистов, передает CNN.

"Он проигрывает войну в своей стране. Он стал изгоем во всем мире. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это Япония", - добавил Байден.

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На повторный вопрос, слабее ли Путин сегодня, если сравнить с прошлой неделей, Байден ответил: "Знаю, что это так".

Военный бунт"Вагнера"

Напомним, что в России Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".

Пригожин захватил военные объекты Ростова. Евгений Пригожин отдельно вышел в эфир в соцсетях и заявил, что все военные объекты Ростова-на-Дону контролирует ЧВК "Вагнера".

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев". Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявил, что Лукашенко якобы уговорил главаря "вагнеровцев" остановиться.

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