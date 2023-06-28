Сбрасывают тела в братские могилы: оккупанты на Херсонщине нашли более 60 жертв от потопа

Чтобы скрыть количество жертв, оккупанты приняли решение о захоронении погибших в братских могилах.

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После наводнения на Херсонщине много жертв / коллаж: Главред, фото: УНИАН,

На захваченной российскими оккупантами территории Херсонской области, которая была затоплена после подрыва Каховской ГЭС, за два дня обнаружили уже более 60 тел погибших от наводнения.

Как сообщили на странице Генштаба ВСУ в Facebook, из-за вспышки вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов оккупированной Херсонщины, пострадавших из-за подрыва ГЭС.

Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения.

видео дня

"В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских оккупационных войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установления каких-либо отметок на месте захоронения", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

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