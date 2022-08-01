Полыхало и взрывалось до утра: подробности ликвидации военного склада РФ на Херсонщине

Уничтожены военные склады РФ на Херсонщине / pixabay.com

Вооруженные силы Украины уничтожили склад с боеприпасами во временно оккупированном Скадовске Херсонской области, сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Как рассказал он в эфире телемарафона, вчера был уничтожен очередной склад боекомплектов и военной техники, которую стянул враг возле Скадовска.

"Это на окраине Скадовска, за очистными сооружениями. Враг стянул очень большое количество горюче-смазочных материалов", - сказал он.

По его словам, местные жители сообщают о масштабном пожаре со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра.

Также, добавил Хлань, есть неподтвержденная информация о пожаре на одном из складов возле пгт Каланчак.

"Наши Вооруженные силы последовательно выбивают тыловые позиции врага, делая невозможными поставки вооружения и техники и накопления на временных складах", - отметил он.

По его словам, логистические артерии оккупантов в Херсонской области разрушены, несмотря на их заявления о якобы восстановлении переправ.

"Очень большие проблемы у оккупанта для усиления фронта", - добавил советник.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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