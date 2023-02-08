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"После этого все упадет": Ходжес назвал ключ к победе Украины в войне

8 февраля 2023, 08:32
Освобождение Крыма и Донбасса возможно уже этим летом, уверен американский генерал.
ходжес, война
ходжес, война / скриншот, УНИАН

ВСУ сейчас под силу деоккупировать Донбасс, но для освобождения Крыма Украине нужны дополнительные средства.

Американский генерал Бен Ходжес в интервью Тарасу Березовцу озвучил мнение, что освободить Крымский полуостров ВСУ смогут, если Запад предоставит высокоточное оружие большой дальности.

Освобождение Крыма возможно уже этим летом, уверен генерал.

"Донбасс будет вашим, но я убежден, что освободить Крым возможно этим летом. Если у вас будут средства наносить дальние удары. И после этого все упадет. Крым - это ключ", – сказал Ходжес.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что для освобождения Крыма украинским военным сначала нужно выйти в Мелитополь, далее в Мариуполь и к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор. Это разрушит путь снабжения российской группировки в Крыму по суше. Дальше можно было бы разрушить Крымский мост и заблокировать оккупантов на полуострове. Однако для этого всего нужно дальнобойное оружие.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Крыма новости Донбасса
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