После победы - всем по пирожку: добрые люди построили печь бабушке, делавшей паски на руинах дома

Вера Филипповна обещает каждому по пирожку после победы / ua.depositphotos.com

Вере Филипповне, 83-летней жительнице из села Горенка (Киевская область), у которой русские оккупанты уничтожили дом и ей пришлось печь паски среди развалин, построили новую печь. Об сообщает портал ТСН.

Российский "Град" уничтожил дом старушки, разрушил хлев, летнюю кухню, гараж. Уцелела одна лишь печь. Когда пожилая женщина вернулась из эвакуации, о покупке пасок из магазина и слышать ничего не хотела. Поэтому своими руками залатала печь и испекла угощение на Пасху.

Очень растрогала история несгибаемой 83-летней пенсионерки и печников. Которые сразу принялись рассуждать ‒ что они могут для нее сделать.

"Когда обсуждали идею, многие откликнулись. Откликнулись не только мастера, которые готовы приехать и на добровольных основах сделать какую-нибудь работу, но еще и откликнулись наши партнеры-поставщики и дали нам материалы", — говорит член Всеукраинской гильдии печников Дмитрий Носов.

Пенсионерка с зятем старую печь разобрали самостоятельно. И скоро ей сделали новенькую печь. Сейчас Вера Филипповна не успевает благодарить всех, кто ей помогает в такое трудное время.

Пенсионерка говорит, что после победы непременно угостит всех пирожками.

Читайте такжеНужно жить и не падать духом: трогательная история бабушки из Горенки, которая пекла паски на руинах

Напомним, ранее в Сеть попало фото одного из разрушенных домов в Бородянке Киевской области. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.

Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.

Позднее полностью разрушенном доме в городе Бородянка Киевской области под завалами нашли икону, которая чудом уцелела после ужасных бомбардировок российских захватчиков.

Как заявил полковник ВСУ Николай Журавлев, он скоро передаст икону в один из храмов Православной церкви Украины.

Другие новости: