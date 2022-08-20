Повторная повестка: юрист объяснил, когда ее будут вручать при мобилизации

Юрист объяснил, когда повестку будут повторно вручать при мобилизации / коллаж фото УНИАН

Военнообязанные люди в Украине могут получать повестку в рамках мобилизации повторно. Об этом сообщает портал "Факты" со ссылкой на комментарий юриста Ростислава Кравца.

"Конечно, повторные повестки могут присылаться, если лицо при определенных обстоятельствах ее не получило. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе", ‒ рассказал он.

По словам Кравца, повторные повестки могут направлять в случае, если вручить ее первый раз не удалось, либо же человек так и не пришел в военкомат после получения первой.

Далее, юрист напомнил, что за уклонение от мобилизации или неявку в военкомат в Украине предусмотрена уголовная и административная ответственность. Речь идет штрафе либо лишении свободы на срок от трех до пяти лет.

"Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации", ‒ подытожил Кравец.

Военное положение в Украине

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

Другие новости: