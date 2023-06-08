Появились новые данные о колоссальных потерях России за последние 6 месяцев в Украине

Остриен считает, что действия российских окупантов "являются примером провала, даже несмотря на то, что Москва наносит Украине разрушительный вред".

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Армия РФ несет потери в Украине / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Минобороны РФ

Армия диктатора Владимира Путина за последние полгода войны против Украины потеряла 100 тысяч оккупантов.

Как заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен, раньше все думали, что у РФ "вторая армия мира", однако это не так.

Кортни Остриен подчеркнула, что война России против Украины стала не только стратегическим, но и военным провалом.

"Россия часто утверждала, что имеет вторую по силе армию в мире, и многие верили в это. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине", — сказала она во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

Остриен считает, что действия российских окупантов "являются примером провала, даже несмотря на то, что Москва наносит Украине разрушительный, бессмысленный и беспричинный вред".

Потери российских войск

"По оценкам, потери российских войск только за последние шесть месяцев составили более 100 тыс. человек", – сказала представительница США при ОБСЕ.

Она добавила, что РФ сейчас находится в гораздо худшем положении по сравнению с ситуацией, которая была до 24 февраля 2022 года. Это касается военного, геополитического и экономического положения.

Подрыв Каховской ГЭС

Остриен осудила атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины. Подрыв Каховской ГЭС она назвала еще одним трагическим результатом неспровоцированного, полномасштабного вторжения России в Украину.

"Именно потому, что у нас нет иллюзий по поводу устремлений Путина, мы считаем, что предпосылкой для содержательной дипломатии и реального мира является более сильная Украина, способная сдерживать и защищаться от любой предстоящей агрессии. Соединенные Штаты приветствуют любую инициативу, которая поможет посадить президента Путина за стол переговоров для участия в конструктивной дипломатии, если это поможет найти путь к справедливому и продолжительному миру в соответствии с принципами Устава ООН", — сказала она.

Потери РФ

По данным Генштаба, общие боевые потери России к утру 8 июня составляют 212 760 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 730 российских захватчиков.

Смотрите видео о том, когда может начаться контрнаступление Украины:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что в окрестностях Бахмута Донецкой области Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что на Бахмутском направлении царит неспокойная ситуация, поскольку российские оккупационные войска увеличили частоту артиллерийских обстрелов до уровня, похожего на тот, когда город-крепость находился в самых интенсивных боевых действиях.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 1 июня сообщил, что оккупанты изменили формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье. Изменение формата связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Сырский, который сейчас находится в зоне боевых действий, отметил, что оккупанты имеют целью перехватить инициативу на поле боя.

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