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Данилов откровенно рассказал о потерях Украины в боях за Бахмут

Мария Тупик
4 июня 2023, 13:35 обновлено 4 июня, 13:43
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Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы, сказал Данилов.
Украинские военные, Алексей Данилов
Алексей Данилов рассказал о потерях России / 28 ОМБр Имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

В боях за Бахмут российская армия потеряла почти 23 тысячи своих военных. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов, - ред.). Наши потери были в 7,5 раз меньше", - заявил Данилов, отвечая на вопрос итальянского издания Corriere, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы.

Потери РФ в Украине

По состоянию на утро 4 июня, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла в войне против Украины уже почти 210 своих военных.

Наибольшие потери Россия отмечает на востоке, где сейчас идут ожесточенные бои.

Смотрите видео о том, что творится в Бахмуте:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, 30 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что в окрестностях Бахмута Донецкой области Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов.

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что на Бахмутском направлении царит неспокойная ситуация, поскольку российские оккупационные войска увеличили частоту артиллерийских обстрелов до уровня, похожего на тот, когда город-крепость находился в самых интенсивных боевых действиях.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 1 июня сообщил, что оккупанты изменили формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье. Изменение формата связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Сырский, который сейчас находится в зоне боевых действий, отметил, что оккупанты имеют целью перехватить инициативу на поле боя.

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