Пожизненное и 30 лет заключения: оккупанты устроили новые незаконные судилища

В среду, 1 ноября, суд террористической группировки "ДНР" вынес решение о "пожизненном заключении" начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Олега Колмичевского. Двум бойцам 56-й отдельной механизированной бригады-гранатометчику Дмитрию Добровольскому и наводчику Александру Ромашину — было "назначено" 30 лет заключения. Об этом сообщил украинский юрист Дмитрий Лубинец.
Лубинец отметил, что украинских военных "осудили" по надуманным статьям, а сами "приговоры" были вынесены непризнанным "судом", поэтому они являются незаконными. Подобные судилища также нарушают положения третьей Женевской конвенции о правах пленных на справедливый суд и запрете пыток.
"Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории", - сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.видео дня
Юрист также отметил, что такой "суд" представляет собой нарушение права на справедливый судебный процесс и является военным преступлением России. Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекратить проведение фейковых судебных процессов над украинскими защитниками и освободить незаконно заключенных граждан Украины на временно оккупированных территориях.
Он отметил, что международное сообщество должно усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения украинских граждан в фейковых судах.
"Россия должна немедленно освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях и в пределах самой России", - добавил Лубинец.
Напомним, ранее Россия устроила судебный процесс для 24 украинских пленных, большинство из которых являются членами батальона " Азов."Оккупанты угрожают этим украинским защитникам "пожизненным" приговором, ставя под сомнение справедливость и законность этого суда.
Также пленный российский военный признался, что после полного разгрома его подразделения решил сдаться в плен. Однако пятеро его товарищей настолько перепугались возможного украинского плена, поддавшись российской пропаганде, что решили подрвать себя гранатами,
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