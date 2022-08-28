"Сдержанный оптимизм": советник мэра Мариуполя намекнул на отмену судилища над защитниками города

Советник мэра Мариуполя намекнул на отмену судилища над защитниками города / коллаж фото ГУР Минобороны и rest.guru

Широко анонсированное русскими оккупантами судилище над защитниками Мариуполя в железных клетках в здании городской филармонии может не состояться. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона UA Разом.

Как говорит чиновник, пока в филармонии в Мариуполе, где были заранее установлены железные клетки, приостановлена подготовка к судилищу ‒ в том числе убрано солдатское оцепление здания и квартала.

Андрющенко указал, что по поводу псевдосуда над защитниками Мариуполя у него появился осторожный оптимизм.

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"Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой – не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, есть такой сдержанный оптимизм, что он не произойдет", – сказал чиновник.

Андрющенко предполагает ‒ на смятение оккупантов, скорее всего, могли повлиять сразу несколько факторов.

"Дело "азовцев" получило широкую и резонансную огласку в мире, организации масштаба ООН четко заявили о своей позиции, а также отношение Украины к возможному судилищу приведет русских к "точке невозврата". Это все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно "трибунала", – подытожил он.

Напомним, ранее российские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

Украина откажется от любых переговоров с Россией, если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Об этом в обращении к народу в ночь на 22 августа заявил президент Владимир Зеленский.

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