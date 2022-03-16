Практически не покидала горячих точек: в бою с оккупантами погибла мать двенадцати детей

Вбою с оккупантами погибла мать двенадцати детейu / krainenews.fakty.ua

В бою с оккупантами на рубеже Донецкой и Запорожской областей погибла 48-летняя военный медик из Марганца Ольга Семидьянова. У женщины осталось 12 детей.

Семидьянова имела статус матери-героини за то, что родила шестерых детей и еще шестерых взяла на воспитание из детского дома, рассказала ее дочь в комментарии "Фактам".

После начала войны на Донбассе муж Ольги пошел добровольцем в батальон ДУК "Правый сектор", а вскоре предложил своей жене присоединиться. Впоследствии женщину наградили орденом "Честь и слава", потому что она практически не покидала горячих точек.

3 марта 2022 года Ольга погибла.

Ее родные рассказали, что смерть она предчувствовала, так как за несколько часов до того отправила через знакомых рюкзак с вещами и написала детям, что очень сильно их любит и едет в горячую точку. Больше на связь Ольга не выходила.

По словам дочери погибшей Юлии Волковой, во время боя Вооруженные силы Украины отступали, поэтому комбат дал команду отправить всех женщин подальше от передовой.

Читайте такжеРакетный удар по многоэтажкам на Святошино в Киеве: два человека погибли, 35 спасеныСемидьянова захотела остаться и до последнего продолжала спасать украинских бойцов. На данный момент женщину не могут даже похоронить из-за непрекращающихся тяжелых боев.

Напомним, ранее. 8 марта 2022 года сообщили представители Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщили, что 1,7 миллиона украинцев покинули страну с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

До того сообщалось, что украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

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