Премьер Шмыгаль напомнил украинцам о весеннем повышении пенсий

Как говорит премьер, Кабмин уже подал в Раду законопроект, который четко закрепит дату автоматической индексации пенсий - 1 марта каждого года.
С ближайшего понедельника, 1 марта 2021 года, в Украине будут проиндексированы пенсии для восьми миллионов украинцев. Как написал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook, в среднем пенсионные выплаты возрастут на 300 гривен.
"Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 гривен", ‒написал он.
Шмыгаль отметил, что правительство продолжает работу над дополнительными механизмами поддержки.
"Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет", ‒ добавил он.
По словам Шмыгаля, Кабинет министров уже подал в Раду законопроект, который четко закрепить дату автоматической индексации пенсий - 1 марта каждого года.
"Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу", ‒ добавил премьер.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
- Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине(который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.