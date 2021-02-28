Премьер Шмыгаль напомнил украинцам о весеннем повышении пенсий

Денис Шмыгаль / УНИАН

С ближайшего понедельника, 1 марта 2021 года, в Украине будут проиндексированы пенсии для восьми миллионов украинцев. Как написал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook, в среднем пенсионные выплаты возрастут на 300 гривен.

"Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 гривен", ‒написал он.

Шмыгаль отметил, что правительство продолжает работу над дополнительными механизмами поддержки.

"Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет", ‒ добавил он.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров уже подал в Раду законопроект, который четко закрепить дату автоматической индексации пенсий - 1 марта каждого года.

"Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу", ‒ добавил премьер.

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