Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – эксперт

ВСУ имеют возможность нанесения высокоточных ударов по месторасположению пусковых установок РФ.

РФ обстреливает города Украины комплексами С-400 / Скриншот

Украина пока не располагает достаточными средствами для сбивания ракет С-300 и С-400, которыми российские оккупанты обстреливают мирные города, заявил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Да, можем говорить именно так. Но есть одно важное "но": для того, чтобы наносить удары по Киевской области и Киеву этими ракетами, непосредственно саму пусковую установку должны размещать очень близко к границе", — пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что ВСУ имеют возможность нанесения высокоточных ударов по месторасположению пусковых установок оккупантов в приграничных областях.

"Поэтому, на мой взгляд, мы должны для себя решить – или мы продолжаем позволять реализовывать эти террористические акты на территории Украины, или мы имеем полное моральное и юридическое право на нанесение ударов по таким объектам, как ЗРК С-300 и С-400, которые находятся в пограничной зоне (и не только там) на территории РФ", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры.

В Defence Express полагают, что оккупационные войска РФ 14 января нанесли удары по Киеву из комплексов С-400.

На это указывает маркировка обломков, которые были обнаружены на месте падения ракет. Специалисты отметили, что Россия уже не первый раз ударила по Киеву из С-400 – такие обломки уже находили возле уничтоженного частного дома в Протасовом яру и разрушенной гостинице Алфавіто после ракетных атак по Киеву 31 декабря.

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