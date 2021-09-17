УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Прибавка к пенсии: украинцам назвали дату старта доплат по 500, 400 и 300 гривен

17 сентября 2021, 16:52
Прослушать новость
Остановить

Дополнительные выплаты пенсионерам будут начисляться уже с 1 октября 2021-го.

Деньги, пенсия
Пенсионерам пообещали повысить выплаты / УНИАН

В Украине дополнительные выплаты предусмотрели для пенсионеров с октября 2021 года.

Соответствующее изменение было внесено при рассмотрении проекта Госбюджета, сообщает издание Пенсионный курьер.

Кому и когда светят повышенные пенсии

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, ежемесячные доплаты будут добавляться с 2022 года.

Повышенные пенсии положены а тем кто достиг 75-летнего возраста дополнительные выплаты будут начисляться уже с 1 октября.

Размер доплат пенсионерам: что известно

Людям в возасте 70-75 лет будут добавлять к ежемесячной пенсии по 300 гривен. Всего в Украине таких лиц насчитывается 1,7 млн.

Реклама

В Минсоцполитики пояснили, что для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа (у мужчин - 35 лет, а у женщин - 30 лет) минимальная пенсионная выплата с октября 2022 года составит 3000 грн.

Вместе с тем, если же страховой стаж составляет 25 лет у мужчин и 20 у женщин, таким пенсионерам обязательный минимум должен быть равен 2500 гривен.

Кроме того, при наличии стажа меньшей продолжительности минимальная пенсионная выплата для указанных лиц будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Чего ждать пенсионерам в возрасте старше 75 лет

С 1 октября 2021-го выплаты в размере 400 гривен ежемесячно начнут начислять пенсионерам возрастом от 75 до 80 лет.

Кроме того с апреля 2020-го доплату в размере 500 гривен каждый месяц уже получают пенсионеры старше 80 лет. Выплаты будут продолжены и в 2022-м году.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Читайте такжеУкраинцам повысят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому ждать прибавки

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

viber
пенсии пенсионеры выплаты пенсии новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Прибавка к пенсии: украинцам назвали дату старта доплат по 500, 400 и 300 гривен». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Михайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихахМихайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихах Однокурсник Путина рассказал о его смертельной болезниОднокурсник Путина рассказал о его смертельной болезни Ливни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклонЛивни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклон День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу ЗимнегоДень святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организмаЦвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма

Последние новости

17:07

Львовянка требует повысить налоги: выяснено удивительное желание женщины

17:00

Зачем Путин проводит выборы в России мнение

16:52

Прибавка к пенсии: украинцам назвали дату старта доплат по 500, 400 и 300 гривен Видео

16:44

Молчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Локак в скандале с Меладзе Видео

16:41

Достал из коляски и пропал: в Запорожье неадекват похитил младенца

Реклама
16:35

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

16:29

Тело обнаружили в уборной: в Харькове нашли застреленным известного бизнесмена

16:16

"Ничтожный прогресс" и давление на Украину: у Путина разразились условием для США по Донбассу

16:11

Много дождей и порывистый ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта) Видео

16:00

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: жизненные трудности или увеличение дохода Видео

15:40

Знаете ли вы, как защититься от финансовых потерь? новости компании

15:30

В Украине одобрили комбинацию Moderna и Pfizer: интервал между дозами – 28 дней

15:29

Облил серной кислотой мать с детьми: в Николаеве отправили за решетку ревнивца, решившего убить жену

15:24

Языковой омбудсмен заявил, что переход Украины на латиницу несет угрозы нацбезопасности

15:23

Душегуба 3-летнего мальчика на Сумщине упекли в СИЗО: мужчина во всем сознался Видео

15:16

Рейтинг 100 лучших факультетов Украины: эксперты оценили уровень подготовки специалистов

14:51

"Приятно получать такие признания": Ани Лорак похвасталась новой российской премией

14:50

Топ экологических проблем Украины: загрязнение воды, воздуха и рост числа отходов – опрос

14:32

На концерт Океан Эльзы во Львове не пустят без теста или прививки от COVID-19

14:28

В Николаеве 12-летний школьник попал в больницу с тяжелыми травмами после избиения одноклассниками Видео

Реклама
14:22

В Украине остро стоит вопрос юридической ответственности организаций, промышляющих экотерроризмом

14:14

Звезда сериала Моя улюблена Страшко: "Мне дарили и квартиры, и машины, но я от них отказывалась"

14:10

"Платить не буду": суд отправил Балашова в СИЗО с залогом почти в 10 миллионов гривен Видео

14:07

В Украине политика в сфере охраны природы приводит к исчезновению некоторых видов животных – WWF-Украина

13:47

Чтобы идеологически стимулировал: в Николаеве чиновники замаскировали дырку в потолке флагом Украины

13:02

Братство двора: на ферме в Нидерландах козёл и петух спасли курицу от ястреба и стали звездами Сети Видео

13:01

Украинский скалолаз триумфировал в РФ: в честь чемпиона в Москве прозвучал наш гимн

12:53

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

12:43

Украинскую сталь использовали при строительстве "врат Моисея" в Венеции

12:36

"Выборы" в Госдуму на Донбассе и в Крыму – вне закона: Украина жестко предупредила Россию об ударе

12:23

Копы, пограничники, налоговики: стало известно, кто в Украине чаще всего берёт взятки

12:15

Кочевники напали на Дмитрия Комарова в пустыне

12:04

Врачи рассказали о новом "вызывающем беспокойство" штамме коронавируса "Mu"

11:54

Никакой удаленки и жесткое требование по вакцинации: в Киевской ОГА предупредили о закрытии школ Видео

11:53

В Испании украинка ради селфи залезла на заградительные перила над пропастью и сорвалась вниз

11:47

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

11:43

Рождество Пресвятой Богородицы 2021: история праздника, традиции дня и молитва

11:41

Инсульт: два образа жизни, повышающие риск развития опасного для жизни состояния Видео

11:02

+8 днем и +4 ночью: когда в Украину придет настоящая осень

10:28

Проверяют документы и измеряют температуру: в Киеве стартовали инспекции в городском транспорте Видео

Реклама
10:23

Меньше чем туркам и бразильцам: сколько нужно работать украинцу, чтобы купить iPhone 13

10:13

Молотком пытался разобрать снаряд: на Черкасчине трагически погиб 14-летний подросток

10:06

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

10:01

Сегодня самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеоудар Видео

09:46

Кароль заговорила о переезде из Украины и вспомнила, как крутила роман сразу с двумя

09:46

Врачи рассказали, какой тип питания помогает бороться с инфекциями организма Видео

09:43

Бил тяпкой по голове: в Киеве задержали бездомного, убившего жившую в палатке у реки заробитчанку Видео

09:30

Смертельный взрыв в Карпатах: у одной из пострадавших туристок - угроза жизни

09:15

Страховщики в ожидании новой вспышки Covid-19 меняют условия страхования персонала новости компании

08:52

Михайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихах

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять