Прибавка к пенсии: украинцам назвали дату старта доплат по 500, 400 и 300 гривен

Пенсионерам пообещали повысить выплаты / УНИАН

В Украине дополнительные выплаты предусмотрели для пенсионеров с октября 2021 года.

Соответствующее изменение было внесено при рассмотрении проекта Госбюджета, сообщает издание Пенсионный курьер.

Кому и когда светят повышенные пенсии

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, ежемесячные доплаты будут добавляться с 2022 года.

Повышенные пенсии положены а тем кто достиг 75-летнего возраста дополнительные выплаты будут начисляться уже с 1 октября.

Размер доплат пенсионерам: что известно

Людям в возасте 70-75 лет будут добавлять к ежемесячной пенсии по 300 гривен. Всего в Украине таких лиц насчитывается 1,7 млн.

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В Минсоцполитики пояснили, что для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа (у мужчин - 35 лет, а у женщин - 30 лет) минимальная пенсионная выплата с октября 2022 года составит 3000 грн.

Вместе с тем, если же страховой стаж составляет 25 лет у мужчин и 20 у женщин, таким пенсионерам обязательный минимум должен быть равен 2500 гривен.

Кроме того, при наличии стажа меньшей продолжительности минимальная пенсионная выплата для указанных лиц будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Чего ждать пенсионерам в возрасте старше 75 лет

С 1 октября 2021-го выплаты в размере 400 гривен ежемесячно начнут начислять пенсионерам возрастом от 75 до 80 лет.

Кроме того с апреля 2020-го доплату в размере 500 гривен каждый месяц уже получают пенсионеры старше 80 лет. Выплаты будут продолжены и в 2022-м году.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

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Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.