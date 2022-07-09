"Прилеты" в пригороде: в Кривом Роге раздаются мощные взрывы

В городе раздаются мощные взрывы, жителей просят оставаться в укрытиях.
В субботу вечером, 9 июля, в Кривом Роге раздаются мощные взрывы, известно о "прилете" в пригороде, сообщает Суспільне Дніпро.
По информации СМИ, в городе слышны взрывы, а жителей города просят оставаться в укрытиях.
Как уточнил начальник местной военной администрации Александр Вилкул, зафиксирован прилет в районе Радушного.
"Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", - добавил он.
Потери оккупантов на фронте
Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.
Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что уже в августе ВСУ начнут освобождать Херсон.
Смотрите новости Донбасса онлайн
Читайте также:
- В оккупированных Донецке и Шахтерске раздаются взрывы: пылают склады боеприпасов
- Ракетный удар по Николаеву: произошли взрывы, над городом дым
- Взрывы в Мариуполе: оккупанты подорвались на взрывчатке, которую установили ВСУ, есть погибшие