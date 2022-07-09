"Прилеты" в пригороде: в Кривом Роге раздаются мощные взрывы

В Кривом Роге раздаются мощные взрывы / фото Зеркало недели

В субботу вечером, 9 июля, в Кривом Роге раздаются мощные взрывы, известно о "прилете" в пригороде, сообщает Суспільне Дніпро.

По информации СМИ, в городе слышны взрывы, а жителей города просят оставаться в укрытиях.

Как уточнил начальник местной военной администрации Александр Вилкул, зафиксирован прилет в районе Радушного.

"Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", - добавил он.

Потери оккупантов на фронте

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что уже в августе ВСУ начнут освобождать Херсон.

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