ВСУ подходят: жителей Херсонщины призвали подготовить укрытия, чтобы пережить бои с оккупантами

Херсонцам нужно приготовится к контрнаступлению ВСУ / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Украинские военные показывают отличные результаты и все дальше продвигаются на Херсонщине. Местные власти призвали жителей области подготовить укрытие и запасы еды и воды, чтобы пережить бои ВСУ с оккупантами. Об этом заявил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

Он попросил людей, у которых есть возможность, хотя бы на время уехать из дома. Так будет безопаснее.

"Я знаю, что это очень тяжело и не все имеют возможность, но нужно это делать. Кто никак не может это сделать – надо готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, запас пищи для того, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", - добавил Соболевский.

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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что уже в августе ВСУ начнут освобождать Херсон.

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