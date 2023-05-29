"Приняты важные решения": Зеленский срочно созвал Ставку

Сегодня, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего.
"Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", – написал президент в Telegram.
Зеленский сообщил, что о ситуации на фронте докладывали:
- главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
- командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Также представители Минобороны и Мининфраструктуры и Минстратегпрома докладывали о комплектовании новых наступательных бригад и обеспечении быстрой логистики.
"Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба. По всем пунктам приняты соответствующие решения", – заявил глава государства.
Ракетные обстрелы Украины
В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.
В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.
Днем 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.
В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.
Смотрите видео о том, как оккупанты атакуют Киев 29 мая:
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