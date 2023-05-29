"Приняты важные решения": Зеленский срочно созвал Ставку

Президент Украины сообщил, что по всем пунктам были приняты важные и соответствующие решения.

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Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Сегодня, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего.

"Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", – написал президент в Telegram.

Зеленский сообщил, что о ситуации на фронте докладывали:

главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,

командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Также представители Минобороны и Мининфраструктуры и Минстратегпрома докладывали о комплектовании новых наступательных бригад и обеспечении быстрой логистики.

"Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба. По всем пунктам приняты соответствующие решения", – заявил глава государства.

Ракетные обстрелы Украины

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Днем 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Смотрите видео о том, как оккупанты атакуют Киев 29 мая:

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