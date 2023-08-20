"Призыв к геноциду": у Зеленского жестко ответили на скандальное заявление Саркози

Сценарий окончания войны подразумевает выход украинских сил на границы 1991 года, напомнил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк ответил Николя Саркози / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/nicolassarkozy, Facebook/mpodolyak2

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко прокомментировал скандальное заявление экс-президента Франции Николя Саркози, который предложил Украине пойти на уступки России для прекращения войны.

При этом в эфире канала FreeДом он напомнил о том, что французский политик уже давно не является представителем так называемой западной "политической элиты" и был осужден судом по коррупционной статье, а теперь он явно выступает лоббистом страны-агрессора РФ.

"Он призывает мир отказаться от международного права, признать, что тот, кто силен, кто готов отрезать головы детям, тот будет доминировать. То есть Саркози призывает Россию продолжить максимально жестокую геноцидную войну в Украине. Своими заявлениями он говорит [России]: "Вы режьте их пока, убивайте украинцев, а мы дожмем, чтобы они согласились вам проиграть". Вот такой прямой перевод", - сказал представитель ОП.

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Вместе с тем он напомнил о том, что сценарий окончания войны подразумевает выход украинских сил на границы 1991 года. Подоляк добавил, что темой возможных компромиссов РФ просто дают надежду на возможность "сохранения лица".

О чем ранее заявлял Саркози

Ранее экс-президент Франции заявил, что рассматривает дипломатию как единственный допустимый способ решения конфликта в Украине и считает, что без компромисса не обойтись.

Говоря о "спорных территориях на востоке и юге Украины", Саркози сказал, что "все будет зависеть от ситуации "на земле".

По его мнению, возможно, этот вопрос можно решить "референдумами под строгим международным контролем", поскольку "замороженный конфликт обязательно приведет к новому горячему конфликту".

Ранее в ОП осадили Саркози, оскандалившегося заявлением о "спорных территориях Украины". У Николя Саркози "фантастическая преступная логика", заявил Михаил Подоляк.

Напомним, Зеленский пригласил Меркель и Саркози в растерзанную Бучу, чтобы показать "к чему привела политика уступок России". Зеленский предложил европейским политикам "увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок".

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