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В ОП осадили Саркози, оскандалившегося заявлением о "спорных территориях Украины"

Алексей Тесля
17 августа 2023, 13:52 обновлено 17 августа, 14:03
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У Николя Саркози "фантастическая преступная логика", заявил Михаил Подоляк.
Саркози, Подоляк
Михаил Подоляк жестко ответил Николя Саркози / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/nicolassarkozy, Скриншот

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что экс-президент Франции Николя Саркози сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий.

"Фантастическая преступная логика экс-президента Франции Николя Саркози, в которой он оправдывает захватнические войны России, вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны. Именно поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев", - написал Подоляк в четверг в соцсети X.

"Поощрение Саркози – это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении. Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир". Нет никаких "новых территорий России", нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками", - заявил Подоляк.

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Он подчеркнул, что "Крым и Донбасс – безусловная территория Украины. И, соответственно, единственный способ реально остановить войну – это возвращение на эти территории международного права. Что значит только одно: Россия должна проиграть".

"Меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению. Нельзя в 2023 году повторять опыт Саркози, который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны", - указал Подоляк.

Скандальное заявление Саркози

Ранее экс-президент Франции заявил, что рассматривает дипломатию как единственный допустимый способ решения конфликта в Украине и считает, что без компромисса не обойтись.

Говоря о "спорных территориях на востоке и юге Украины", Саркози сказал, что "все будет зависеть от ситуации "на земле".

По его мнению, возможно, этот вопрос можно решить "референдумами под строгим международным контролем", поскольку "замороженный конфликт обязательно приведет к новому горячему конфликту".

Ранее у Зеленского осадили Саркози за скандальные слова о войне. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление бывшего президента Франции Николя Саркози с критикой помощи ЕС Украине в отражении агрессии РФ.

Напомним, Зеленский пригласил Меркель и Саркози в растерзанную Бучу, чтобы показать "к чему привела политика уступок России". Зеленский предложил европейским политикам "увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок".

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