"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

По словам Олега Николенко, французские журналисты пробили новое дно журналистики.

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В МИД прокомментировали скандальный сюжет TF1 / УНИАН, Скриншот

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал сюжет французского телеканала TF1 с позиций российских оккупантов в Украине.

По его словам, французские журналисты пробили новое дно журналистики. Об этом представитель МИД написал в своем Twitter.

"Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики", – написал Николенко.

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Он подчеркнул, что этим репортажем французские журналисты продвигают нарратив о "мощи российской армии", чем оскверняют память тех, кого эта армия убила.

Также представитель украинского МИД добавил, что журналисты попали на оккупированные территории Украины незаконным способом.

Пост Олега Николенко / Twitter/OlegNikolenko_

Скандал с сюжетом TF1

Напомним, ведущий французский телеканал TF1 снял сюжет с позиций российских оккупантов в Украине без упоминания об агрессии РФ.

Отметим, что в сюжете показали российских оккупантов на захваченной территории Украины.

Добавим, что авторы сюжета не удосужились упомянуть, что РФ является оккупантом. При этом оккупанты РФ довезли французского журналиста до расположения, провели экскурсию по блиндажу, рассказали как готовились к наступлению ВСУ.

Напомним, ранее YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, которые принадлежат государственным медиа России.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", — написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

До того YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".

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