Процесс саморазрушения РФ запущен: Данилов оценил бунт Пригожина

По словам секретаря СНБО, украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России.

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Данилов оценил бунт в РФ Пригожина и ЧВК "Вагнера" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Процесс саморазрушения России начался с вооруженного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина против военного командования РФ. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По его словам, украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России.

"Как война началась, так она и закончится — внутри РФ. Процесс стартовал", — написал Данилов.

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Военный переворот Пригожина в России

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня сделал заявление о том, что кадровые войска страны-оккупанта России ударили ракетами по тыловым позициям боевиков. После этого он сказал, что его группировка в 25 тысяч боевиков идет на разборки с Минобороны.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под контроль Ростов-на-Дону. Боевики контролируют все военные объекты в регионе. По словам Пригожина, за ночь вагнеровцы сбили 3 вертолета российских оккупантов, которые пытались нанести по ним удары.

Кроме того, появились сведения о том, что Вагнер уже контролирует Воронеж. Там боевики Пригожина также взяли все военные объекты.

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