Метро по 20 гривен: киевлянам грозят космические цены на проездные

В Киеве может подорожать безлимитный проездной на один месяц.
В Киеве в случае повышения цен на проезд в общественном транспорте цена безлимитного проездного на один месяц значительно возрастет.
Проездной на месяц может обойтись жителям и гостям столицы в 2990 гривен, сообщается в сюжете телеканала 2+2.
Отмечается, что такая сумма в несколько раз превышает стоимость проезда в некоторых европейских столицах.
Вместе с тем предполагаемое повышение цен не решит главную проблему - отсутствие убытков для коммунальных предприятий, которые занимаются перевозками.
В КГГА утверждают, что даже после того, как проезд будет по 20 грн, КП продолжат оставаться убыточными, а чтобы их дофинансировать, в бюджете нет денег.
Сколько стоит проезд в Европе
В эквиваленте цена проездных в ЕС:
- Прага - 650 грн,
- Варшава – 710 грн,
- Женева – 2000 грн,
- Париж – 2255 грн.
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Напомним, 9 июня, Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.
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