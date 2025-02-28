Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине - Euractiv

Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

https://glavred.info/ukraine/proizvoditel-raket-pvo-nasams-sozdaet-kompaniyu-v-ukraine-euractiv-10643456.html Ссылка скопирована

Производитель ракет ППО NASAMS создает компанию в Украине / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Кратко:

Речь идет о "массовом производстве ракет"

Kongsberg хочет использовать сильные стороны украинской промышленности

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует производить в Украине ракеты для систем ПВО NASAMS. Об этом президент компании Эйрик Ли рассказал изданию Euractiv.

"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленниками Украины о создании совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине на основе украинских технологий", - рассказал он. видео дня

Как отметил Ли, речь идет о "массовом производстве ракет, то есть о сотнях". По его словам, компания рассматривает возможность создания совместных предприятий "в течение нескольких месяцев".

Он также добавил, что в долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

"Мы в Kongsberg хотим использовать сильные стороны украинской промышленности. Сейчас в Украине происходит много инноваций, и мы будем частью этого процесса. Для нас важно быть там", - подчеркнул он.

ПВО в Украине:

Как сообщал Главред, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман также говорил, что Украина может создавать усовершенствованный комплекс ПВО.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

Читайте также:

ЗРК NASAMS ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия. Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS. Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км. Дальность поражения авиационных версий ракет: AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180 Высота поражения: до 21 км. Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85 Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000. Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред