"Путина заманивают в ловушку": Подоляк уверен, что США стремятся "дожать Россию"

По словам Подоляка, соглашение о полезных ископаемых будет содержать еще 2 дополнительных.

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Подоляк уверен, что США стремятся "дожать Россию" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Что сказал Подоляк:

Трамп имеет максимально прагматичную позицию относительно РФ

Украина и США согласовали "рамочное соглашение" о полезных ископаемых

Украина хочет получить реальные гарантии безопасности

Из-за заявлений президента Дональда Трампа создается впечатление, что позиция США относительно войны в Украине является пророссийской. Однако заявления американского президента имеют прагматическую основу.Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По словам Подоляка, Дональд Трамп заманивает российского диктатора Владимира Путина в ловушку. Подоляк убежден, что якобы пророссийская позиция Трампа это только то, что кажется на первый взгляд. На самом же деле президент США имеет максимально прагматичную позицию и хочет получить на определенном падении России 3 вещи:

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практически монопольный доступ к российским ресурсам;

практически монопольный контроль над этими ресурсами и внешней политикой в определенный момент;

полностью унизить Россию.

"Это его прагматичный подход, потому что Трамп считает, что это даст ему триллионы долларов прямой доходности. Он хочет доминировать, хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс – хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму", – отметил Подоляк.

В настоящее время Трамп не готов жестко говорить с Россией, потому что видит перспективы получить контроль над ресурсной базой России. Поэтому Соединенные Штаты в рамках своей стратегии придерживаются концепта осторожных комментариев относительно России.

"Трамп держит открытым для России "окно возможностей" на время, чтобы заманить их в ловушку, получить то, что хочет получить, а после того, ультимативно что-то требовать. Именно поэтому Трамп не хочет из-за жестких заявлений касательно России это "окно" закрыть", – объяснил советник главы ОПУ.

По его словам, соглашение о полезных ископаемых будет содержать еще 2 дополнительных.

Украина и США согласовали "рамочное соглашение" относительно полезных ископаемых. Она четко фиксирует, что Украина хочет получать доходы с месторождений вместе с партнерами и гарантии безопасности, которые затем будут расширены.

"Будет 2 дополнительных соглашения. Первое – инвестиционно-экономическое, где будет прописано, какие средства пойдут в фонд обновления. Второе – соглашение о гарантиях безопасности", – отметил Подоляк.

Это соглашение открывает нам двери к историко-стратегическому партнерству. По словам советника главы ОП, Украина не получит сразу все эти бонусы и преференции, как, например, Израиль, но это соглашение является чрезвычайно позитивным для нашего государства.

Экономическое соглашение будет детализировать механизм инвестиций, распределение доходов и финансовые обязательства. В то же время, соглашение о гарантиях безопасности будет предусматривать поставки оружия в соответствии с согласованной номенклатурой.

Что конкретно Украина хочет получить в обмен на свои ресурсы

В обмен на полезные ископаемые Украина хочет получить реальные гарантии безопасности. По словам Подоляка, они включают:

получение систем ПВО – требуется от 15 до 25 систем с соответствующим количеством противоракет;

ракетные базы с соответствующим количеством ракет, разведывательных данных, то есть целей, которые будут заложены в ракеты и сразу уничтожены на территории России;

переоснащение нашей армии. Прежде всего, она должна быть увеличена количественно. Также должны быть внедрены новейшие системы управления, системы разрешения и т.п.;

милитарные производства. Речь идет о поставках оружия сегодня, пока Украина не выйдет на определённые объемы производства оружия.

"Есть еще один компонент, который обсуждается нашими европейскими партнерами. Это миротворческие контингенты, которые могут быть размещены или на соответствующих частях линии фронта, или на инфраструктурных объектах. Но есть еще дополнительная нагрузка – европейские миротворческие контингенты возможны на территории Украины, если США будут гарантировать их поддержку с воздуха", – подчеркнул советник главы ОПУ.

По его словам, в договор о минеральных месторождениях должны быть занесены эти позиции, относящиеся непосредственно к возможностям или обязательствам США.

Подоляк отметил, что на сегодняшний день нет четко определенного плана по завершению войны. Однако это не значит, что война не может завершиться как можно быстрее или продолжаться еще некоторое время, а затем иметь свой конец. План прекращения войны может базироваться только на одном – принудить Россию к миру как агрессора.

По мнению Подоляка, США стремятся дожать Россию, получить максимальную прибыль, и только после этого завершить войну, достигнув справедливого финала.

Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, Трамп заявлял, что война в Украине завершится или очень скоро, или вообще никогда. По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну". Следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

Днями ранее Трамп впервые заговорил о том, что, вероятно, ему не удастся завершить войну в Украине. В то же время он отметил, что планирует сделать все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон.

Кроме того, спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины. Он уточнил, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

Ранее президент Зеленский анонсировал переговоры с Трампом 28 февраля.

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