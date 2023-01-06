glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Произвол и захват": в УПЦ МП взвыли из-за планов богослужений ПЦУ в Лавре

6 января 2023, 11:50
В УПЦ МП заявили о якобы нарушениях фундаментальных прав и свобод верующих граждан Украины.
Лавра,Киев
УПЦ МП закрывают доступ в Лавру / УНИАН

В УПЦ Московского патриархата заявили о том, что прерывание договора аренды Успенского собора и Трапезного храма Лаврского заповедника якобы является противоправным.

Как подчеркнули в УПЦ МП, в соответствии с п. 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 г. № 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения", договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых заканчивается в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение 4 месяцев с даты прекращения или отмены военного положения.

В московской церкви также уверяют, что о нежелании продлевать аренду заповедник должен был сообщить им за 30 дней до даты окончания договоров, но якобы не сделал этого.

При этом в УПЦ МП уверены, что сейчас "действия руководства заповедника напрямую нарушают фундаментальные права и свободы верующих граждан Украины".

Кроме того, московские церковники призвали администрацию Лаврского заповедника не допускать на территорию святыни предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, который намерен провести богослужение в помещении Успенского собора 7 января.

"Руководство национального заповедника официально разъяснило, что ему неизвестны правовые основания для этого. Соответственно, ожидается, что администрацией будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны ПЦУ на охранной музейной территории. В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием... архитектурного памятника ХІІ-го века, которым является Успенский собор Лавры", - добавили попы из УПЦ МП.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

Другие новости по теме:

УПЦ МП ПЦУ Киево-Печерская лавра
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:59

"Отвергли протянутую руку христианского милосердия": Медведев обезумел из-за отказа Киева от перемирия

11:50

"Произвол и захват": в УПЦ МП взвыли из-за планов богослужений ПЦУ в ЛавреВидео

11:39

У ВСУ есть успехи на направлении Сватово-Кременная, мобилизованные РФ деморализованы – Гайдай

11:38

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

11:08

Потери оккупантов РФ перевалили за 300 тысяч: в ОП назвали громадную цифруВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:58

Безумно влюбляются только один раз в своей жизни: 5 имен самых верных мужчин

10:55

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, закончится ли война с выходом ВСУ на границы 1991 годаВидео

10:50

Еще одна ЗРК Patriot и мощная бронетехника: Зеленский объявил о новой военной помощи УкраинеВидео

10:40

Будут запускать из "Бука": США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow – Politico

Реклама
10:39

Путин ударит ядерной бомбой: экс-депутат Госдумы назвал худший сценарий войныВидео

10:24

Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: врачи назвали несколько последствийВидео

10:04

"Они - тупые": Резников жестоко обругал Путина и его армиюВидео

09:27

Хочет получить контроль над солью и гипсом: в Белом доме объяснили "одержимость" Пригожина Бахмутом

09:22

Военный эксперт назвал год, когда ВСУ полностью освободят Украину от оккупантовВидео

08:45

"Гаага аплодирует и начинает готовить камеру": Гиркин заявил, что Путин сделал шаг к капитуляции

08:37

"Истребители танков": Пентагон подтвердил поставку ВСУ мощных БМП BradleyВидео

08:20

Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

08:01

Германия может передать Украине дополнительные САУ Gepard – Spiegel

08:00

Гороскоп на сегодня 6 января: Львам – прощание с тревогами, Весам – знакомство, Водолеям – творчествоВидео

08:00

Завершение войны и рост влияния в мире: что ждет Украину в 2023 годумнение

Реклама
07:19

Война в Украине достигла критической точки - Байден

06:50

Заявление Путина о перемирии - информационная операция: чего добивается диктатор - ISW

06:20

Русским после войны предстоит пройти все круги адамнение

05:05

"Ну всё, накатила!": пьяная Волочкова в тапочках опозорилась на МальдивахВидео

04:34

Табу на замиокулькас: кому категорически нельзя держать дома долларовое дерево

04:30

Убираем тормоза, зависания и сбои: как почистить ноутбук от пыли дома

03:50

Ремонт, от которого все будут в восторге: самые модные обои 2023 года

03:20

Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкуснымВидео

03:07

Молодая подруга Брэда Питта оголила крепкую грудь на мексиканском курорте

02:05

Какую помощь получат ВСУ после новой встречи в формате "Раммштайн": прогноз экспертаВидео

01:35

Украина должна победить РФ до мая, иначе война затянется на 10 лет – СвитанВидео

01:00

Женский гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Овнам – события, Рыбам – прибыль, Водолеям - признание

00:51

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

05 января, четверг
23:35

Подоляк рассказал, ударят ли россияне по Украине во время "рождественского перемирия"Видео

23:18

Было около 1000 оккупантов: ВСУ мощно разбомбили базу РФ в Херсонской областиВидео

23:15

"Валите из России": россияне взбесились и потребовали жену Меладзе убраться из страныВидео

22:54

Зеленский ответил Путину о "прекращении огня" на РождествоВидео

22:42

52-летняя Наоми Кэмпбелл показала редкое фото своего ребенка

22:32

Мощная помощь от Германии: украинская армия получит БМП Marder и ЗРК PatriotВидео

22:25

"Не поздно ли Кремлю думать о Боге?": в Украине разнесли ПутинаВидео

Реклама
22:13

"Не надо воспринимать всерьез": Кулеба жестко раскритиковал "путинское перемирие"Видео

21:55

Байден странно отреагировал на заявление Путина о "прекращении огня"Видео

21:38

"Никакого перемирия не будет": Пушилин открыто отказался выполнять "приказ" ПутинаВидео

21:33

Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 январяВидео

21:18

Путин может устроить ядерные провокации: в ГУР рассказали, какие территории рассматривает диктаторВидео

21:15

России хватит ресурсов на полтора года войны, но она не закончится, пока Путин у власти - ГудковВидео

21:12

Новый крупнейший пакет помощи: США передадут Украине 50 мощных БМП и не только - СМИВидео

21:10

"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для УкраиныВидео

20:44

В РФ начнется гражданская война, кремлевские элиты уже к этому готовятся - ПионтковскийВидео

20:31

"Все, пошла жара": россияне в ужасе "затравили" Путина за указ ввести "режим прекращения огня"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять