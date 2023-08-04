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Путин больше не управляет войной, все держит одна из групп Кремля – Жданов

Андрей Ганчук
4 августа 2023, 11:59 обновлено 4 августа, 12:18
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Поставки оружия в Украину с Запада не прекращались, они по-прежнему идут в рамках графика, считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.
Путин, Жданов
Приказы Путина вряд ли полностью выполняются - Жданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Развязанная агрессором Россией война против Украины не закончится в том случае, если Владимир Путин перестанет быть главой Кремля. Контроль над военными процессами перехватили чекисты, которые сейчас накаляют ситуацию и пытаются принудить Запад продвинуть завершение войны на основе "переговоров". Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он рассказал о том, что война не прекратится в том случае, если Путин перестанет быть президентом государства-оккупанта России. Путин уже не управляет военными процессами – он отдает какие-то приказы, которые вряд ли выполняются в полноценном формате.

"Сегодня чекистская мафия управляет процессом, уже не Путин. Путин, может быть, какие-то распоряжения дает, но вряд ли они доводятся до полного исполнения. Например, я больше, чем уверен, что Путин отдал приказ расправиться и с Пригожиным, и с "Вагнером" (после мятежа)", - считает Жданов.

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По его словам, именно эта группировка Кремля по-максимуму накаляет обстановку, чтобы вынудить Запад продвинуть сценарий "переговоров" по завершению войны.

"Запад это прекрасно понимает", - отметил эксперт.

Также Олег Жданов подчеркнул, что в сложившейся ситуации Украина по-прежнему получает вооружения по графику.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

В Минобороны США сделали прогноз о контрнаступлении ВСУ: согласно данным Пентагона, армия Украины проведет тяжелую и длительную операцию. Штаты будут поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман спрогнозировал, когда ВСУ подойдут к Крыму. По мнению аналитика, Украина может подойти к Крымскому полуострове через 3 недели, если удастся дойти до берегов Азовского моря и перерезать "сухопутный коридор" оккупантов на юге.

Условия успешного контрнаступления ВСУ на южном фронте назвали и журналисты Time. Согласно оценкам западных специалистов, одно из таких условий – прорыв украинских войск вглубь "обороны" российских оккупантов на южном фронте для ликвидации их защитных линий.

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