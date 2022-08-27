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Путин обязал украинцев в РФ сдать отпечатки пальцев и провериться на наличие инфекций

27 августа 2022, 21:43

Пройти медосмотр, сфотографироваться и сдать отпечатки должны украинцы, которые официально трудоустраиваются.

Путин обязал украинцев в РФ сдать отпечатки пальцев и провериться на наличие инфекций
Путин обязал украинцев в РФ пройти медосмотр и сдать отпечатки пальцев / Коллаж фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин принял циничное решение. Он обязал украинцев, находящихся на территории РФ, пройти медосмотр и сдать отпечатки пальцев. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

В течение 30 дней жители оккупированного Донбасса и другие граждане Украины, которые официально трудоустраиваются, должны пройти так называемую дактилоскопическую регистрацию. В базе данных должно появиться их фото.

Во время медосмотра украинцев будут проверять на наличие наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний.

Пока неизвестно, с какой целью Путин хочет собрать всю эту информацию.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Киев не хочет переноса войны на будущее. Украинское государство намерено полностью восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что война России с Украиной вошла в четвертую фазу. По мнению Арестовича, она этап продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно его прогнозу, продвижения войск ожидать не следует. Войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают осень решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Весной 2023 года снова ожидается горячая фаза войны.

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